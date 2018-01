Samsung revelará novos smartphones - Link - Estadão

A fabricante pretende mostrar os novos aparelhos da linha Galaxy Ace 2 durante o Mobile World Congress, em Barcelona

SEUL – A Samsung Electronics apresentará na próxima semana no Mobile World Congress (MWC) de Barcelona (Espanha) uma nova linha de smartphones de gama média e baixa, informou nesta terça-feira, 21, à agência Efe um representante da multinacional sul-coreana.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Samsung mostrará pela primeira vez ao público seus novos dispositivos Galaxy Ace 2, com tela de 3,8 polegadas, e Galaxy Mini 2, com tela de 3,3 polegadas, no MWC, uma das maiores feiras de telefones celulares do mundo que acontecerá do dia 27 de fevereiro a 1º de março na cidade espanhola.

Os novos telefones inteligentes da Samsung funcionarão com sistemas operacionais Android 2.3 Gingerbread e serão equipados com processadores de aplicativos mais rápidos e telas com maior resolução que seus antecessores.

O Samsung Galaxy Ace 2, que substitui o Galaxy Ace de gama média, contará com câmara dianteira VGA e uma traseira de 5 megapixels.

Já o Galaxy Mini 2, que sucede o modelo anterior de gama baixa, oferecerá uma só câmara traseira de 3 megapixels.

Ambos incluirão telas táteis TFT de alta resolução, 4 gigabytes de memória interna e entrada para cartões microSD de até 32 GB.

O primeiro modelo será lançado pela primeira vez em abril para os consumidores do Reino Unido, enquanto o novo smartphone compacto da Samsung estreará na França no próximo mês de março antes de chegar ao resto dos mercados mundiais.

A Samsung Electronics não revelou o preço aproximado de seus novos smartphones, embora a agência local Yonhap os tenha estimado como “de baixo custo”.

/ EFE