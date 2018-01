Samsung tem lucro recorde; mas ações caem - Link - Estadão

Analistas temem que empresa tenha chegado no auge; margens devem diminuir e competição se acirrar daqui para frente

SEUL – A Samsung, líder no mercado de smartphones, reportou lucro trimestral recorde de US$ 8,3 bilhões de na sexta-feira, 5. Apesar do número robusto, ele ficou abaixo das expectativas do mercado. A previsão de analistas era de US$ 8,9 bilhões, segundo pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S.

—-

O resultado fez as ações da empresa caírem 3% nesta sexta-feira e aumentou preocupações de que seu negócio de smartphones pode ter chegado no auge, ao passo que vendas de seus bem-sucedidos aparelhos Galaxy começam a enfraquecer e novos rivais surgem para para corroer sua fatia de mercado.

“É o fim da história de smartphone da Samsung? Ainda não. Seu crescimento está mesmo diminuindo em grande parte por causa das vendas decepcionantes do S4,” disse Jung Sang-jin, gerente de fundos na Dongbu Asset Management, que tem ações da Samsuung.

“Mas eu acho que a Samsung tem coisas empolgantes na manga. O problema é que ninguém tem certeza se esses produtos conseguirão impressionar investidores e consumidores.”

O Galaxy S, alimentado pela plataforma Android livre do Google, impulsionou a empresa sul-coreana para o topo do ranking de fabricantes de smartphones em 2012, ultrapassando a Apple, cujo iPhone havia estabelecido um padrão da indústria, cinco anos antes.

Mas a Samsung, que apresentou cinco lucros trimestrais recordes consecutivos até o primeiro trimestre de 2013, agora enfrenta perguntas sobre como vai lidar com margens mais estreitas e rivais inundando o mercado com smartphones mais baratos.

Investidores agora temem que a Samsung siga o caminho da Apple e empresas anteriormente poderosas que hoje batalham com margens cada vez menores, em uma indústria onde a vida das empresas depende de sua habilidade de continuar inovando.

As ações da empresa de US$ 185 bilhões caíram 15% desde o início de junho, atingidas por uma série de queda nas recomendações por analistas. O preço da ação reflete preocupações sobre margens de celulares, com o seu negócio de telefonia móvel gerando 70% do lucro total.

A queda das ações equivale a um recuo no valor de mercado de US$ 29 bilhões, quase igual à capitalização de mercado combinada da Sony e da LG Electronics.

A Samsung é a maior fabricante mundial de televisores, aparelhos e chips de memória, concorrendo com Sony e LG em televisores e com a Toshiba e a SK Hynix em chips de memória.