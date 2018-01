Samsung vai lançar novo aparelho Galaxy, confira três coisas que sabemos até agora - Link - Estadão

SÃO PAULO – A coreana Samsung deve lançar a nova geração da sua linha de smartphone Galaxyu durante a Mobile World Congress, em Barcelona, evento a ser realizado em março. E várias notícias sobre o aparelho já estão surgindo no mercado.

Embora a Samsung ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o assunto, fontes próximas à empresa deram alguns detalhes sobre o que a marca está preparando para o site Business Insider.

Confira o que sabemos até agora:

- Empresa vai lançar dois modelos

Ainda não há confirmação se os dois modelos terão especificações diferentes. FOTO: Reuters Ainda não há confirmação se os dois modelos terão especificações diferentes. FOTO: Reuters

Segundo o site Business Insider, o Galaxy S6 seguirá a mesma linha adotada pela Apple no seu último lançamento e também terá duas versões diferentes. Ainda não há informações se as especificações dos aparelhos serão semelhantes, mas os principais indícios até agora levam a crer que o principal diferencial dos dois modelos será a tela e o material usado no smartphone.

- Aparelhos terão tela curva e carcaça metálica

Um dos modelos deverá ter tela curva na lateral. FOTO: Divulgação Um dos modelos deverá ter tela curva na lateral. FOTO: Divulgação

Um dos modelos terá tela curva, semelhante a do Galaxy Note Edge, que exibe na lateral da tela ícones e widgets. Já o outro modelo será feito com metal, uma grande mudança para marca que fabricava seus produtos com plástico. Ainda não se sabe, porém, se o modelo metálico será semelhante ao iPhone ou se terá apenas detalhes feitos com o material. Fotos divulgadas na internet e que supostamente seria de um dos novos modelos do Galaxy S6 mostram uma carcaca toda feita de metal.

- Vem aí um novo smartwatch

Novo relógio será diferente dos antecessores e terá tela redonda. FOTO: Reuters Novo relógio será diferente dos antecessores e terá tela redonda. FOTO: Reuters

Junto com os smartphones a empresa também vai lançar um novo relógio inteligente que, ao contrário dos modelos anteriores da Samsung, terá tela redonda, seguindo uma tendência já apresentada pela Motorola e LG. Segundo as fontes ouvidas pela Business Insider, o smartwatch terá o sistema operacional Tizen em vez do Android Wear.