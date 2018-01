Samsung vai reformular sua linha de smartphones - Link - Estadão

Empresa quer usar componentes com mais qualidade em sua linha de baixo custo. FOTO: Reuters Empresa quer usar componentes com mais qualidade em sua linha de baixo custo. FOTO: Reuters

SEUL – A Samsung disse que vai reformular sua linha de smartphones para enfrentar concorrentes no segmento de médio a baixo custo, que cresce rapidamente, após os resultados do terceiro trimestre a colocarem rumo ao seu pior ano desde 2011.

O participação de mercado da líder mundial em smartphones caiu em termos anuais pelo terceiro trimestre consecutivo no período de julho a setembro, ficando atrás da Apple no mercado premium e sendo ultrapassada por rivais como a Lenovo e Xiaomi no mercado de baixo custo, segundo a empresa de pesquisas Strategy Analytics.

Executivos disseram que a gigante sul-coreana vai reformular sua linha de produtos de baixo custo para impulsionar a competitividade de preços e usará componentes com mais qualidade para diferenciar seus produtos, após ter anunciado seu pior lucro no terceiro trimestre em mais de três anos.

“O mercado de médio a baixo custo está crescendo rapidamente, e planejamos responder ativamente para capitalizar sobre esse crescimento”, disse o vice-presidente sênior da Samsung, Kim Hyun-joon, durante teleconferência com analistas.

A Samsung disse que o lucro operacional no terceiro trimestre caiu 60,1% na comparação anual para 4,1 trilhões de wons (US$ 3,9 bilhões), em linha com sua previsão divulgada no começo deste mês.

O lucro na divisão de dispositivos móveis caiu 73,9% para 1,75 trilhão de wons no terceiro trimestre, seu pior desempenho desde o segundo trimestre de 2011.