Samsung: vendas de celular devem subir 15% - Link - Estadão

SEUL – A Samsung Electronics espera um aumento de 15% nas vendas de celulares no próximo ano, com maiores entregas de smartphones, aumentando a concorrência com a Nokia, publicou um jornal da Coreia do Sul nesta terça, 27.

A Samsung superou a Apple e atingiu a liderança em vendas de smartphones no trimestre de julho a setembro, graças aos smartphones Galaxy S, que operam com a plataforma Android, do Google.

A Samsung espera vender 374 milhões de celulares no próximo ano, contra 325 milhões previstos para este ano, segundo o Korea Economic Daily, citando fontes da indústria.

A Nokia deve registrar uma queda de 5% nas vendas, para 399 milhões de celulares em 2012, segundo o jornal, citando números da empresa de pesquisas Strategy Analytics.

Além dos 374 milhões de celulares, a Samsung espera vender 150 milhões de smartphones no próximo ano, afirmou a publicação.

Um porta-voz da Samsung não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

A finlandesa Nokia está se esforçando para competir com os produtos da Apple e da Samsung no crescente mercado de smartphones, apesar da aliança com a Microsoft.

O primeiro modelo da Nokia com a plataforma Windows, o Lumia 800, despertou pouco interesse dos consumidores e apenas 2 por cento dos europeus que utilizam smartphones disseram que comprariam o aparelho, segundo pesquisa da Exane BNP Paribas.

