San Pedro Valley anuncia primeiro hackathon - Link - Estadão

Desafio da primeira maratona de desenvolvimento será reformulação dos canais online do grupo de startups de Belo Horizonte

SÃO PAULO – O bairro São Pedro, no centro-sul de Belo Horizonte, se tornou o berço de pequenas empresas inovadoras de base tecnológica, o que rendeu à região o apelido de San Pedro Valley, uma alusão ao Vale do Silício, na Califórnia (EUA), onde estão grandes empresas de tecnologia como o Google e o Facebook.

As primeiras startups surgiram dentro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Entre as mais famosas estão a Akwan, adquirida pela Google em 2006, e a Samba Tech, criada por Gustavo Caetano, atual presidente da Associação Brasileira das Startups.

O que começou quase como uma brincadeira se tornou coisa séria. O San Pedro Valley ganhou uma página na internet com mapas, descrição das empresas, investidores, oportunidade de vagas e eventos, além de páginas nas redes sociais e uma comunidade ativa que promove encontros e realiza eventos para divulgar e integrar as startups da região.

No próximo fim de semana, nos dias 17 e 18 de agosto, a comunidade local vai realizar o 1º Hackathon San Pedro Valley, com o objetivo de reformular o site e as redes socias do grupo.

“Criar os canais online do San Pedro Valley não é um desafio e sim uma missão do grupo. Será um processo colaborativo, com a contribuição de todos os participantes”, diz Rodrigo Cartacho, coorganizador do evento e CEO da Sympla, plataforma de eventos.

Podem participar tanto desenvolvedores quanto curiosos que desejam apenas assistir o processo de criação. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 16 de agosto. Mais informações estão na página do hackathon na internet.