São Paulo recebe maior encontro de arte digital do País - Link - Estadão

Divulgação

Aplicativo que dá vida a objetos é obra dos artistas Takeshi Mukai, Kei Shiratori & Younghyo Bak Aplicativo que dá vida a objetos é obra dos artistas Takeshi Mukai, Kei Shiratori & Younghyo Bak

O que acontece quando a arte encontra a tecnologia? A resposta pode ser descoberta e observada no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File), maior encontro sobre arte digital do País que teve início nesta terça-feira (16) no Centro Cultural da Fiesp, na Avenida Paulista.

Estão expostas mais de 330 obras de artistas de diversos países que ocupam quatro espaços do Centro Cultural Fiesp: a Galeria de Arte, o Teatro do Sesi-SP, o Espaço Fiesp e o Espaço Mezanino, além do Museu da Imagem e do Som (MIS) e das estações de metrô Consolação e Trianon-Masp.

A exposição vai até 16 de agosto e é gratuita. A equipe da TV Estadão esteve no encontro e mostra os detalhes do evento: