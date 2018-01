São Paulo será cenário de Max Payne 3 - Link - Estadão

São Paulo foi escolhida como a cidade que servirá de cenário para a continuação do clássico Max Payne. Pelas poucas imagens que foram divulgadas, o visual será bastante caprichado.

Max Payne foi um marco nos jogos de tiro. Lançado em 2001, foi o primeiro game de tiro a utilizar o conceito de bullet time – a desaceleração do tempo vista pela primeira vez no filme Matrix – e também foi um dos primeiros games de tiro a utilizar com maestria a perspectiva em terceira pessoa.

É graças a essa perspectiva, que permite que o jogador veja Max na tela, em vez de apenas ver suas armas, como na maioria dos games de tiro, que foi possível implementar o bullet time. Durante a desaceleração do tempo, que é limitada por tempo, é possível se esquivar de disparos com manobras acrobáticas, ao mesmo tempo que se atira nos oponentes de forma mais eficiente.

Em alguns momentos, o game se parece bastante com os filmes de John Woo, por conta dos tiroteiros com duas armas sinultâneas e os ângulos de câmera dinâmicos.

Além da excelente jogabilidade, Max Payne também se apoiou em um sólido roteiro, que utilizava quadrinhos para contar a história do protagonista. Max se embrenha em várias tramas sombrias, e, nessa jornada, acaba em desgraça.

É justamente a recuperação de Max que o terceiro game, que se passa em São Paulo, enfoca a ascensão de Max da sarjeta.

O game será lançado até o final do ano para Xbox 360, PC e PS3.