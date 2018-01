Sapato indiano com GPS quer conquistar mercado internacional - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

NOVA DÉLHI – Já te disseram que bons sapatos podem te levar a qualquer lugar? Pois essa frase acaba de ganhar um novo significado.

Desenvolvidos por dois jovens indianos para ajudar pessoas cegas, um par de sapatos munidos com GPS se tornaram um sucesso enorme no país e devem ser inseridos no mercado internacional com pedidos de compra de 20 países até o momento.

Com palmilhas com conexão Bluetooth que recebem ordens desde um telefone celular no qual é estabelecido o percurso através do Google Maps, os sapatos Lechal, “leve-me contigo” em híndi, abriram um segmento inovador do mercado, ao mesmo tempo que colaboram com organizações de cegos.

Um de seus inventores, Krispian Lawrence, assegurou à Agência Efe que desde seu lançamento ao mercado em setembro, foram recebidos cerca de três mil pedidos de compra, primeiro para a própria Índia e “cada vez mais no exterior”.

Este calçado foi patenteado como o primeiro a utilizar este sistema de navegação por satélite através do servidor do Google. Cada sapato vibra, para direita ou para esquerda, para indicar as curvas necessárias no trajeto marcado.

O design é obra de Lawrence e seu parceiro Anirudh Sharma, dois jovens de 30 e 28 anos, respectivamente, formados nos Estados Unidos, onde adquiriram experiência em novas tecnologias e no campo das patentes.

De volta a seu país, ambos fundaram em 2011 no estado de Telangana a empresa tecnológica Ducere Technologies, que conta com 50 empregados com uma média de idade que ronda os 25 anos e cujo produto principal são estes sapatos compatíveis com tecnologias Android, IOS e Windows.

O calçado é vendido acompanhado de baterias e de um carregador universal como os utilizados para recarregar telefones celulares.

“Estamos aumentando as rotas de distribuição” para canalizar a mais países os pedidos recebidos pelo site da empresa, afirmou Lawrence.

Embora sua comercialização tenha ficado evidente entre corredores e ciclistas, o leque de clientes é crescente, explicou o empresário. “Vivemos em um mundo que se guia muito por modas e agora a moda é a tecnologia”, disse.

Além de marcar a rota, os aplicativos informáticos utilizados, disponíveis em vários idiomas, permitem também conhecer dados como as calorias consumidas, a distância percorrida e o tempo de percurso.

O preço deste calçado inteligente oscila entre US$ 100 e US$ 150, mas a companhia tecnológica colabora com ONGs como o Instituto do Olho L.V. Prasad de Hyderabad, capital do estado, que podem adquirir o produto por um custo menor.

Os sapatos ajudam pessoas com dificuldades de visão a seguir uma rota, como complemento a outras tecnologias que advertem sobre os obstáculos em seu caminho.

Embora desenhados na Índia, os Lechal são fabricados na China. “Mas vamos transferir a produção para Índia assim que pudermos e já temos estudadas até 14 possíveis localizações para a fábrica”, contou Lawrence.

Os sapatos com GPS seguem a saga de invenções em calçado que nos últimos anos se proliferaram. Em 2012, uma empresa dos Estados Unidos, GTX, começou a vender modelos com um localizador por satélite pensados para o acompanhamento de pessoas com Alzheimer que correm o risco de se perder.

Há também dois anos, um artista britânico, Dominic Wilcox, desenvolveu sapatos com um chip no qual é gravado uma rota que depois vai indicando, por meio de luzes led, a direção a seguir no pé direito e a distância restante até o destino no esquerdo.

Wilcox se inspirou em Dorothy e sua travessia em “O mágico de Oz” com sapatos mágicos que o permitiram voltar para casa.

