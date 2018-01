Saqueadores ridículos - Link - Estadão

Os protestos que tomam conta das ruas de Londres são liderados por ativistas insatisfeitos com o alto número de jovens desempregados e com a situação política do país, mas por causa do seu caráter violento as manifestações estão atraindo também uma enorme quantidade de saqueadores profissionais. Aproveitando o momento de convulsão social, eles invadem em bandos, roubam a maioria dos produtos e no final incendeiam as lojas. A favor das reivindicações e contra a baderna consumista, britânicos decidiram usar o Photoshop para criar um meme que ridiculariza os maus elementos, dando início ao Photoshoplooter: