Sarcasmo contra tweets 'inúteis' - Link - Estadão

Sarcasmo contra tweets 'inúteis'

Ninguém pode culpar os usuários de Twitter por publicar posts explicando o que eles estão fazendo agora. Afinal, esse costumava ser o mote do serviço (não mais, depois da reforma do layout). De qualquer maneira, esse tipo de twittada costuma ser considerada inapropriada entre os usuários do serviço. Paradoxalmente, as pessoas reclamam “quem quer saber o que você está fazendo agora?”

19/10/2009 | 18h59