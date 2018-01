Sarney" e a confusão" - Link - Estadão

Ela deixou claro na bio do Twitter, em português e inglês: “Eu não sou José Sarney! (I am not José Sarney, a lawyer, or a Brazilian lawyer). I know it’s confusing” — “não sou José Sarney, nem advogada, ou uma advogada brasileira. Eu sei, é confuso”.

Sarah Law Wu, uma gerente de produto do Colorado, tem sofrido com os “replies” e mensagens de brasileiros a confundindo com o senador José Sarney (PMDB-AP). No Twitter, ela é simplesmente @Sarney.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A situação piorou depois do comentário feito no Twitter por uma funcionária do Supremo Tribunal Federal, que disse que Sarney deveria “pendurar as chuteiras” referindo-se à aposentadoria do jogador Ronaldo Fenômeno.

No começo, ela reclamou. Mas, agora, parece estar gostando da fama repentina. Todos os seus últimos tweets se referem à confusão — ou ela faz graça e explica a situação para os americanos, ou tenta esclarecer a algum brasileiro que não, não é da família Sarney. E retuíta as constantes piadinhas e vídeos que mandam a ela para tentar explicar quem é o Sarney brasileiro.