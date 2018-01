Satélite vai levar banda larga a todo o Brasil - Link - Estadão

Ministro de Ciência e Tecnologia diz que País se prepara para construir e lançar um satélite que fará parte do programa de banda larga

Satélite geostacionário GOES-8. FOTO: Wikimedia Commons

SÃO PAULO – O Brasil se prepara para lançar um satélite de comunicação que vai permitir o acesso à banda larga em todos os municípios do País, disse nesta quarta-feira, 28, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, na Índia.

Tanto a construção quanto o lançamento do satélite vão ficar sob responsabilidade da Telebras e da Embraer e foram orçados em R$ 750 milhões — R$ 80 milhões apenas para realizar o lançamento. No próximo mês, o governo deve lançar um edital de licitação internacional para que empresas interessadas possam enviar suas propostas.

O satélite geoestacionário de comunicação vai fazer parte do Plano Nacional de Banda Larga e vai servir outros projetos do governo federal e das Forças Armadas.

Raupp integra a delegação da presidente Dilma Rousseff na cúpula dos Brics realizada nesta quarta e quinta-feira em Nova Délhi, na Índia. Segundo ele, o Brasil quer fazer uma parceria de cooperação técnica com a Índia para o desenvolvimento do satélite.

Brasil, Índia e África do Sul também discutiram a possibilidade de lançar um segundo satélite voltado à observação climática do Atlântico Sul, que vai permitir aos três países fazer medições necessárias para entender “as anomalias do campo magnético terrestre que deixam passar radiações ultravioleta”.

