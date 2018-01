Saúde deve ser foco de relógio da Samsung - Link - Estadão

Reprodução/Venture Beat

Site publica imagens que seriam do Galaxy Gear, que será apresentado na feira IFA esta semana

SÃO PAULO – O site Venture Beat publicou imagens do que seria o Galaxy Gear, o relógio “inteligente” da Samsung. O dispositivo, que acessará a internet e virá com sistema Android, é a cartada da empresa coreana para competir com produtos similares que devem ser lançados por Apple e Sony.

A Samsung confirmou que o Galaxy Gear será apresentado na feira de eletrônicos IFA, em Berlim, no dia 4 de setembro. As imagens publicadas pelo Venture Beat seriam de um vídeo de apresentação vazado por uma fonte anônima da Samsung. O repórter do site também teve acesso ao que seria um protótipo do relógio, mas não foi autorizado a tirar fotos deste (o site ressalva que a Samsung solta imagens de protótipos que não tem nada a ver com o produto final para despistar especuladores).

Segundo a matéria, ele terá tela de toque, câmera de quatro megapixels, conexão Bluetooth e Wi-Fi. Sua integração com smartphones ou tablets Galaxy será total. Entre os aplicativos embarcados estão Samsung S Voice, que reconhece comandos de voz, Facebook, Twitter e outros direcionados a saúde e boa forma.

O uso em atividades físicas e monitoramento de saúde é um dos focos do produto. Entre os recursos de aplicativos, segundo a matéria do Venture Beat, estão medição de batimento cardíaco, ingestão de calorias e passadas e programas de treinamento físico.

