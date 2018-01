Saverin responde à ameaça de ser banido - Link - Estadão

Políticos o acusam de fugir de impostos; cofundador do Facebook diz que irá pagar ‘milhões de dólares em impostos’

Imagem postada por Eduardo Saverin em seu Facebook

SÃO PAULO – O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, respondeu aos senadores que querem baní-lo dos EUA.

O brasileiro renunciou à sua cidadania norte-americana e foi acusado pelos políticos dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 17, de tê-lo feito para evitar impostos sobre os lucros do Facebook nos mercados de ações. A empresa está prestes a fazer sua primeira oferta pública de ações.

Abaixo o comunicado de Saverin na íntegra:

A decisão de me expatriar foi baseada apenas no meu interesse em trabalhar e viver em Cingapura, onde estou desde 2009. Sou obrigado e irei pagar centenas de milhões de dólares em impostos ao governo dos Estados Unidos. Paguei e continuarei a pagar quaisquer impostos devidos sobre tudo que ganhei enquanto fui cidadão dos EUA. É lamentável que minha escolha pessoal tenha resultado num debate público baseado não em fatos mas inteiramente em especulação e desinformação.

Como um nativo do Brasil que imigrou para os Estados Unidos, sou totalmente grato aos EUA por tudo que me deu. Em 2004, investi as economias de uma vida em uma pequena empresa que inicialmente era administrada a partir de um dormitório de universidade. Desde então, a empresa expandiu dramaticamente, criou milhares de empregos nos Estados Unidos e em outros lugares e gerou incontáveis novas empresas pelos Estados Unidos e outros países.

Continuarei a investir em negócios e start-ups nos EUA e acreditar e esperar que estes investimentos criarão muitos novos empregos nos EUA e globalmente. Também espero que estes investimentos criarão oportunidades para muitos outros indivíduos começarem empresas e beneficiarem a sociedade.

- Eduardo Saverin.