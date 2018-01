Scanner no Facebook - Link - Estadão

O Facebook está no centro de uma grande discussão sobre privacidade em redes sociais. Desde o anúncio da expansão da área de alcance do botão “Like”, que trouxe consigo a mudança na política de privacidade do site, muitos estão se queixando do fato de, agora, dados como nome, cidade, profissão, lista de amigos e conteúdos marcados com o “gostar” serem obrigatoriamente públicos.

A mudança, na prática, significa que mesmo com o enorme menu de configuração das opções de privacidade, os usuários do Facebook não têm controle sobre a exposição de informações pessoais básicas para aplicativos e sites parceiros da rede social de Zuckerberg.

Pensando nisso, o dia 31 de maio foi marcado como o dia de sair do Facebook. Mas deixar a maior rede social do mundo é um ato drástico. Para quem está preocupado com a falta de privacidade e não quer cancelar sua conta, há uma nova ferramenta que pode ajudar a recuperar a privacidade no Facebook.

O Reclaim Privacy é um scanner de privacidade open source que pode ser instalado no navegador. O funcionamento é simples: arraste o link dado pelo site para a barra de marcadores do browser, faça login no Facebook e clique na bookmark “Scan for Privacy”. O programa vai escanear as configurações de privacidade da sua conta e alertar se a quantidade de dados definidos como públicos é considerada insegura.

O Reclaim Privacy avalia que tipo de informações você compartilha com seu círculo social e com a rede social como um todo e também detecta o que seus amigos e aplicativos podem compartilhar sobre você. Se houver risco, ele disponibiliza os links do local onde as configurações podem ser alterdas e a opção de consertá-as automaticamente.

É preciso confiar em um programa que vai escanear as configurações de privacidade da sua conta. Para isso, eles possuem uma política de segurança bem clara: “nós nunca vemos suas informações do Facebook” e ” nunca vamos compartilhar seus dados pessoais”.