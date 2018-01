Scarface no Facebook - Link - Estadão

Da BBC Brasil

A polícia da cidade de Crotone, no sul da Itália, prendeu na madrugada da terça (16) Pasquale Manfredi, considerado um dos mafiosos mais perigosos do país, após descobrir que ele usava a internet e tinha um perfil no Facebook.

Os agentes da polícia de Crotone, que fica na região da Calábria, chegaram até Manfredi, que estava foragido desde novembro de 2009, graças à placa de rede que o mafioso usava para se conectar à internet. A polícia descobriu seu esconderijo e conseguiu prendê-lo após interceptar sua linha telefônica.

Copiando o nome de um filme de Brian De Palma, cujo protagonista, o ator Al Pacino, era um traficante de drogas, Pasquale Manfredi, de 33 anos, usava o nome “Scarface” para se identificar em sua página no Facebook.

De acordo com um comunicado oficial da polícia, Manfredi usava o site para se divertir e trabalhar. Não foram fornecidos detalhes sobre o perfil do mafioso na rede social.

Foto: reprodução

Prisão

Segundo a polícia, no momento da prisão, Manfredi tentou fugir pelo teto do apartamento onde se encontrava, no segundo andar de um prédio.

Considerado um dos chefões da Ndrangheta, a máfia calabresa, Manfredi é acusado de associação mafiosa, homicídios, extorsão, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Seu possível envolvimento em outros crimes está sendo agora investigado pela polícia.

Manfredi estava foragido desde dezembro do ano passado e estava na lista dos 100 homens mais perigosos procurados pela Justiça italiana. Ele foi descrito pelos investigadores como um criminoso “frio e cruel”.

Armas de guerra

A polícia afirma que Manfredi teria usado armas de guerra em alguns dos crimes dos quais é acusado, como uma bazuca em um assassinato cometido em outubro de 2004. Ele teria aprendido a usar este tipo de armamento após ter frequentado um curso na região norte da Itália.

A Ndrangheta é considerada a organização mafiosa mais perigosa da Itália, segundo o procurador Piero Grasso. “A Ndrangheta é o problema mais sério e importante, por sua capacidade de gerar lucros por meio do tráfico de drogas e também de tráficos mais modernos, como o de lixo e de mercadorias falsas”, declarou o procurador à imprensa italiana.