Schmidt venderá 42% de sua parte no Google - Link - Estadão

SÃO PAULO – Eric Schmidt, presidente do Conselho do Google, venderá 42% de sua parte na empresa no ano que vem. A informação foi anunciada pelo Google na sexta-feira, 8.

Segundo documento enviado ao SEC (órgão regulador de mercados dos EUA), serão vendidas 3,2 milhões de ações. Na sexta-feira, 8, as ações do Google fecharam em US$ 785,37.

A empresa afirmou que o plano dará a Schmidt “liquidez e diversificação individual de ativos”, e que a venda se dará ao longo do próximo ano para não afetar o preço das ações da empresa.

Schmidt foi presidente-executivo do Google por dez anos, deixando o cargo em abril de 2011 para dar lugar ao cofundador Larry Page. Atualmente, o presidente do Conselho da empresa possui cerca de 7,6 milhões de ações ordinárias A e B, que representam cerca de 2,3% das ações do Google.

Desde que deixou o cargo de presidente da gigante de buscas, Schmidt tornou-se cada vez mais envolvido com política. Ele fez doações significativas para a campanha de reeleição do presidente norte-americano Barack Obama e é, segundo o jornal The Guardian, considerado um candidato a secretário do comércio ou chefe do departamento de tecnologia do governo.

