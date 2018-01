O governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger mostrou via Twitter a singela relíquia hollywoodiana – e pessoal – que guarda em seu escritório: nada menos que a espada que ele usou no primeiro filme Conan, que lhe deu fama para além do mundo fisiculturista. Agora, imagina você indo conversar algo com o governador e, atrás da mesa, tem um caixão gigante – e dentro desse caixão tem essa espada…