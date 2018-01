Scotland Yard investiga hackers no caso 'News of the World' - Link - Estadão

Em paralelo à investigação de escutas ilegais, Polícia britânica abre inquérito sobre invasão de computadores pessoais

LONDRES – A Polícia britânica iniciou uma investigação sobre a atuação de hackers no caso News of the World, em paralelo à que já está em andamento sobre as escutas ilegais, confirmou no sábado, 30, à Agência Efe a Scotland Yard (Polícia Metropolitana de Londres).

Uma série de denúncias recebidas desde janeiro tornou necessário que, agora, um grupo de agentes investigue os crimes cometidos contra a intimidade por meio da invasão de computadores pessoais.

A operação Weeting, reaberta em janeiro pela Polícia para apurar o caso de espionagem por parte do já fechado tabloide News of the World, está centrada exclusivamente nos grampos telefônicos.

O escândalo das escutas provocou até agora a demissão de vários cargos da News International, a empresa dona do News of the World e também a renúncia dos dois maiores responsáveis da Polícia no Reino Unido.

Além disso, o caso pressionou o primeiro-ministro, David Cameron, por sua relação com um dos ex-diretores do periódico, Andy Coulson, que trabalhou como chefe de imprensa de sua residência oficial de Downing Street até janeiro passado.

