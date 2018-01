Scraps com Google Maps - Link - Estadão

Agora, quando você convidar um amigo para ir a algum lugar pelo Orkut, você já pode mandar junto com o recado, o mapa do local da festa. Não, não em uma imagem anexada ou um banner tosco. O mapa em questão é o Google Maps.

Basta ir ao scrapbook do seu amigo e, no campo onde você digita o recado, irá aparecer uma barra de ferramentas em cima. Várias opções: colocar negrito, itálico, emoticons, fotos vídeos e a última opção (reconhecível pelo balãozinho que é o símbolo do Google Maps) é a de inserir um mapa no scrap. Clique e o Google Maps do mundo todo irá aparecer na sua tela. Busque pelo endereço que você deseja e depois clique em selecionar. Está feito. Olhe aí embaixo, é bem simples.

Passo 1:

Passo 2:

Passo 3:

Pronto! Seu amigo chegará na festa sem problemas.