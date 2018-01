Scribd; uma rede social - Link - Estadão

O Scribd, maior site do mundo em publicação de documentos (livros, redações, artigos, etc), tem visto o seu número de visitantes dobrar a cada seis semanas. Muito disso se deve ao fato que milhões de pessoas recomendam texto lido por ali no Facebook e Twitter. Assim, atento à força de redes sociais até por experiência própria, o Scribd redesenhou seu site e agora se define como uma “rede social para a leitura”.

Trip Adler, CEO do site, anunciou as mudanças no site por meio de um texto publicado no Scribd. Adler lembra que no começo, o foco era “fazer com que publicar um texto seja tão simples como construir um blog”, mas que depois ficou claro que não seria possível fazer uma experiência dinâmica sem investir em ferramentas sociais.

Adler continua lembrando que nas outras redes, o mais importante não é o que se recomenda, mas quem te recomenda. “O Scribd se foca no conteúdo em si e isso tem uma grande demanda do mercado”. Antes de contar o que realmente mudo, o CEO lembra que o site vinha há algum tempo se preparando para essa mudança: “Demos importantes passos nesse sentido, como criar um feed, integrar o Scribd com Facebook e Twitter e fazendo que seja mais fácil compartilhar os textos ao investir no HTML5”.

A principal mudança no site é que o feed agora vem em duas colunas ao invés de três e ficou mais fácil compartilhar os documentos com seus amigos ali mesmo no feed. As miniaturas dos documentos estão maiores e as atividades dos seus amigos também aparecem de forma mais clara. A outra grande mudança é que agora cada usuário tem uma seção que se chama “prateleira”, onde ele organiza os documentos que postou e que leu da forma como quiser.

Abaixo, o texto de Trip Adler explicando as mudanças e os exemplos de como Scribd mudou.

