Se correr o bicho pega... - Link - Estadão

Se correr o bicho pega...

É fundamental cuidar do futuro de nosso ambiente, submetido a tantas e crescentes ameaças. Recentemente vimos a discussão sobre o fim das sacolinhas plásticas usadas nas compras em supermercados. O problema, a meu ver, é que sempre tratamos do que está mais à mão, do que traz visibilidade ao debate, mas nem sempre do que está no cerne da questão, do que traz resultados reais.

30/05/2016 | 05h00

Por Demi Getschko - O Estado de S. Paulo