Se sites fossem livros - Link - Estadão

E se os conceitos dos principais sites da década fossem lançados antes da internet, como se fossem livros dos anos 50? Essa é a premissa do conjunto de capas idealizado pelo designer Stéphane Massa-Bidal, que transformou sites como MySpace, Wikipedia, Facebook e Last.fm em pocket-books retrô. Em seu Flickr dá para ver as imagens com melhor definição.

E aproveitando esse gancho, você arrisca qual é o principal site da primeira década do século 21? Ou, melhor dizendo, qual é o segundo site da década – porque, sobre o primeiro, parece que há um consenso entre os leitores da retrospectiva do portal Estadão.com.br. Dê o seu palpite.