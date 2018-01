?Sebo de MP3? é derrotado na Justiça - Link - Estadão

ReDigi, startup que revendia músicas compradas pela internet, perde processo contra indústria fonográfica

*Publicado nesta terça-feira no Caderno 2

SÃO PAULO – Desde que o Napster balançou as estruturas da indústria fonográfica, há 14 anos, não param de surgir modelos de compra e venda de músicas na internet. Um deles veio de uma startup que surgiu nos EUA e funciona exatamente como um sebo – só que de MP3. E ela, assim como outros serviços, também levantou a ira das gravadoras.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Pearl Jam. Preço de canção da banda cai pela metade. FOTO: Felipe Rau/Estadão

O ReDigi permite às pessoas revenderem suas músicas compradas legalmente no iTunes ou em outros sites – e a empresa usa um mecanismo de rastreamento para garantir que os arquivos realmente foram comprados e não baixados ou copiados. A música Even Flow, do Pearl Jam, vendida a US$ 1,29 no iTunes, custa US$ 0,69 no ReDigi. O lucro é dividido entre os artistas, os vendedores e o serviço.

“Artistas e autores são entusiastas porque nós oferecemos um novo fluxo de dinheiro na época em que mais precisam. Eles estão lucrando com o mercado secundário pela primeira vez na história”, explica Jaclyn Inglis, relações-públicas da empresa. “Como muitos foram impactados negativamente pela pirataria, o ReDigi oferece soluções e ajuda a reverter a tendência de queda nos lucros.”

O serviço está disponível por enquanto apenas nos EUA – a empresa disse ao Estado que está estudando a legislação de outros países para expandir sua atuação.

Para tentar se proteger dos esperados processos, o ReDigi tem um esquema tecnológico sofisticado para rastrear os arquivos e impedir as cópias. “A nossa tecnologia é protegida por um portfólio robusto de propriedade intelectual”, diz Jaclyn. Para usar o serviço, é preciso baixar um software que escaneia as músicas e vê as que são legalmente aptas para a venda. “Cópias, arquivos piratas ou arquivos ripados de um CD são impedidos.”

(Clique para ampliar)

Quem vende não tem mais acesso ao arquivo. “Estamos em contato com os melhores advogados de direito autoral dos EUA e nós trabalhamos vigorosamente nos parâmetros da lei – nós levamos isso muito a sério porque é crucial para a nossa própria existência”, diz.

Só que o esquema de segurança não foi suficiente. A empresa foi processada pela gravadora Capitol – e a Justiça dos EUA condenou o serviço a pagar US$ 150 mil por infração de copyright. “A justiça tem entendido que a duplicação desautorizada de arquivos digitais de música pela internet infringe o direito exclusivo de reprodução do autor”, disse o juiz Richard Sullivan. Para ele, o serviço prejudica o mercado primário dos bens.

Na prática, a justiça entendeu que a transferência de arquivos – mesmo sem cópias – configura a reprodução ilegal. E, por isso, rejeitou a dese da defesa do ReDigi, que se apoiava na lei americana que garante o direito de se vender qualquer bem legalmente adquirido.

“O que é particularmente frustrante é que a justiça chegou à essa decisão independentemente do fato de o ReDigi ter feito tudo para prevenir qualquer dano aos detentores de direitos autorais”, criticou a advogada Corynne McSherry, da organização Electronic Frontier Foundation, que defende liberdade e transparência na internet. “Segundo a justiça, no que se refere à música, você pode ter comprado aquilo, mas você não é o dono, pelo menos se o objeto em questão for um arquivo MP3 em vez de um CD.”

O ReDigi avisou que recorrerá e lançou uma campanha para defender que as pessoas tenham o direito de vender o que compraram legalmente. De qualquer maneira, o negócio de revenda de música online parece estar apenas no começo – Amazon e Apple já registraram as suas patentes com abordagens parecidas para a venda digital.