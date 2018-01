Secretaria de Turismo de Ipojuca se defende sobre caso 'Porto Cai na Rede' - Link - Estadão

O evento organizado pela prefeitura de Ipojuca em parceria com a Dáblio Social Media reuniu 50 blogueiros brasileiros em um resort na praia de Porto de Galinhas. Passado cerca de um mês, começaram a surgir os primeiros posts no Twitter sobre falta de pagamento. E a twittosfera se sensibilizou: o que era para ser uma jogada de marketing viral favorável ao pólo turístico pernambucano acabou virando mais um caso de publicidade negativa na rede.

Na carta do secretário, Jatobá defende que não existe qualquer contrato com a Dáblio Social Media, apenas um Termo de Anuência – através do qual a agência de marketing captaria apoio promocional. Diego Jatobá afirma ainda que a prefeitura de Ipojuca, junto ao trade turístico de Porto de Galinhas, “acolheu e assumiu todas as despesas relativas às hospedagens, alimentação, transportes, passeios, filmagens, fotos, camisetas” e demais custos promocionais, “num leque de pacotes orçado em mais de R$ 200 mil”.

A prefeitura afirma ainda que “o evento alcançou seus objetivos, não gerou qualquer dívida para Secretaria de Turismo de Ipojuca nem deixou débitos de qualquer natureza junto ao trade turístico ou aos seus fornecedores”. O secretário ainda reafirma “que jamais firmou contrato de prestação de serviços com a referida empresa e que considera absolutamente estranhas e improcedentes as informações veiculadas no site portocainarede e Twitter”.