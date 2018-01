'See You Again', de Wiz Khalifa, se torna vídeo mais visto da história do YouTube - Link - Estadão

.

O posto de "vídeo mais visto de todos os tempos na história do YouTube" tem um novo dono: o rapper americano Wiz Khalifa. Nesta segunda-feira, 10, o vídeo da canção "See You Again", cantada por Khalifa e o cantor Charlie Puth, parte da trilha sonora do filme Velozes e Furiosos 7, ultrapassou a marca de 2.895.915.000 visualizações no site de vídeos do Google.

É um número de visualizações suficiente para a canção superar "Gangnam Style", hit de 2014 do cantor sul-coreano PSY.

Se "See You Again" não tem uma coreografia engraçada nem um ritmo diferente para conquistar os espectadores, o vídeo tem outros trunfos: ao fazer parte da trilha de Velozes 7, ela serve como um tributo ao ator Paul Walker, que morreu durante as filmagens e é homenageado no filme.

Mas o posto de vídeo mais visto pode ficar pouco tempo nas mãos de Khalifa. Isso porque "Despacito", do cantor Luis Fonsi, já tem quase 2,5 bilhões de visualizações – a diferença é que a canção foi lançada este ano, e não em 2015, como "See You Again". Além disso, outras correm por fora: é o caso dos clipes oficiais de "Sorry", de Justin Bieber, e "Uptown Funk", de Bruno Mars, ambas com mais de 2 bilhões de visualizações.