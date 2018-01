Seguindo as promoções - Link - Estadão

Depois dos tweets e dos trending topics patrocinados, o Twitter lançou o @earlybird, uma conta oficial que reunirá ofertas de seus parceiros comerciais. Nesta quarta, 15, a primeira promoção exclusiva para os seguidores do perfil publicitário foi anunciada pela Disney: dois ingressos para o recém lançado filme O Aprendiz de Feiticeiro (ainda inédito no Brasil) pelo preço de um.

Anunciado no começo de julho, o @earlybird pretende reunir a já estabelecida prática de as empresas oferecerem promoções exclusivas para seus seguidores em um única conta no microblogging. O Twitter está confiante em sua nova fonte de capital e afirma, em seu blog oficial, já ter promoções de diversas áreas agendadas para as próximas semanas. Segundo o texto, sites de compra coletiva como o Goupon estão entre os parceiros anunciantes.

Para as empresas, a principal vantagem em usar o @earlybird está na quantidade de seguidores, que pode ser superior que a do perfil da marca anunciante (mas isso não é verdadeiro no caso da Disney). Além disso, os tipos de seguidores da conta oficial do Twitter podem mais variados e, assim, as companhias conseguem atingir pessoas que não seguiriam o perfil da empresa. Para o consumidor – norte-americano, por enquanto – a iniciativa é válida porque reúne em um perfil ofertas de diversos tipos.