Segurança ainda prejudica e-commerce - Link - Estadão

As mulheres são as maiores consumidoras via lojas virtuais, mas também são as mais preocupadas com as questões de segurança envolvidas nas transações no meio digital. O instituto de pesquisa ComScore entrevistou cerca de 800 pessoas e constatou que 48% dos homens e 68% das mulheres norte-americanas não compram online porque não se sentem seguras para isso.

As demais razões apontadas são a preferência por comprar pessoalmente (38% homens; 32% mulheres); o tipo de pagamento oferecido (35% e 32%) e o custo de frete (30% e 42%).

Para comparação, um levantamento da e-bit de junho constatou que 86% dos consumidores de e-commerce confiavam no serviço. O estudo levava em conta, entre outros quesitos, a navegação, a política de privacidade e o manuseio e envio dos pedidos.

O estudo da ComScore também avaliou países da América Latina como Brasil, Argentina, Colômbia, México, Chile e Peru. Segundo o relatório, 79% dos homens que visitam sites de lojas virtuais executam alguma compra, enquanto esse número no caso das mulheres sobe para 79%. A taxa total entre visitantes desses sites no Brasil é de 94%; na Argentina, 89%; e no Peru, 63%.

Outra pesquisa, esta feita pelo Ibope Nielsen Online, divulgou no começo do ano que em fins de 2009, a categoria “Lojas de Varejo” havia aumentado o número de visitantes em cerca de 2,9%, chegando a 21,3 milhões de pessoas, enquanto o número de consumidores efetivos se mantinha em torno dos 12 milhões.

Por fim, a ComScore concluiu que em apenas metade dos países analisados, os entrevistados dão preferência por compras em sites do próprio país. Os usuários do México (51%), Chile (41%) e Peru (52%) indicaram que, se tivessem a opção de escolher comprar de um site internacional ou de um nacional, comprariam de um gringo. A Argentina é a mais “nacionalista” nesse quesito, cerca de três em cada quatro afirmaram a sua opção por sites argentinos, em vez de algum internacional como eBay ou Amazon.