Segurança do Blackberry não será comprometida - Link - Estadão

A Research in Motion informou na segunda-feira que não vai comprometer a segurança do BlackBerry, respondendo a preocupações sobre possíveis bloqueios de alguns serviços de seu aparelho nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.

A companhia afirmou que respeita exigências regulatórias de governos e necessidades de segurança de corporações e outros consumidores.

A empresa não fez qualquer comentário direto sobre as discussões com os governos dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita sobre o uso de codificação de dados em produtos BlackBerry. A companhia informou que tais diálogos são confidenciais.

No fim de semana, os Emirados afirmaram que suspenderiam o aplicativo Messenger do BlackBerry, além de email e serviços de acesso à Internet, a partir de 11 de outubro até que o governo possa ter acesso às mensagens codificadas transmitidas pelos usuários. Fontes da indústria informaram que a Arábia Saudita tinha ordenado que operadoras de telefonia do país congelassem o Messenger este mês.

A Índia divulgou preocupações semelhantes de segurança nacional na semana passada e o Barein divulgou em abril ser contra o uso do Messenger para distribuição de notícias locais.

Segurança de dados

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são apenas os mais recentes entre os países que expressaram preocupações sobre o BlackBerry e os problemas de segurança nacional relacionados à incapacidade de seus governos para monitorar o tráfego de comunicações desses aparelhos.

A atenção concentrada na RIM é sintoma da incursão da empresa a mercados internacionais, agora que seu crescimento na América do Norte está desacelerando. A maneira pela qual a companhia lidará com esse problema determinará se vai manter sua reputação de completa confiabilidade no mundo das comunicações corporativas.

Os Emirados Árabes Unidos, um país socialmente conservador que abarca Dubai, o polo financeiro do Golfo Pérsico, informou no domingo que bloquearia alguns dos recursos mais importantes do BlackBerry, a exemplo do e-mail, mensagens instantâneas e navegação na internet, a partir de 11 de outubro, a não ser que uma solução de monitoração seja encontrada. Caso adotada, a proibição efetivamente castraria o uso dos poderosos aparelhos no país.

“Trata-se de um caminho bem conhecido da RIM. A segurança é a vantagem competitiva essencial da empresa no mundo Ocidental, mas se torna uma barreira cada vez mais frustrante à sua expansão em direção de mercados mais sensíveis em termos políticos e de segurança”, disse Geoff Blaber, da consultoria britânica de telecomunicações CCS Insight.

Rússia e China permitiram a operação da RIM depois de longas discussões privadas, enquanto a Índia informa que a empresa garantiu que as preocupações de segurança de suas autoridades serão discutidas.

A empresa canadense se recusou a comentar de forma mais clara sobre as medidas que tomará para resolver as preocupações quanto à segurança em pelo menos cinco mercados emergentes nos quais suas vendas ao menos dobraram no ano passado.

/FRANK MCGURTY E ALASTAIR SHARP (REUTERS)