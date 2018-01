Segurança na web já é matéria obrigatória em escolas da Inglaterra - Link - Estadão

Segurança na web já é matéria obrigatória em escolas da Inglaterra

O governo britânico lançou uma campanha intitulada Click Clever Click Safe (que pode ser traduzido como “Clique consciente, clique com segurança”), visando educar as crianças sobre os perigos da internet. A campanha segue os moldes de uma iniciativa dos anos 70, que ajudou a educar as crianças sobre os sinais de trânsito e emplacou o bordão “Stop, look, listen” (“pare, olhe, ouça”).

