Segurança no Facebook - Link - Estadão

A privacidade é a eterna pedra no sapato do Facebook. Depois da crise (se é que podemos chamar assim o mar de reclamações sobre o assunto que ocorreu em maio) gerada pela suposta falta de privacidade das pessoas dentro do site, a rede social lançou uma série de medidas para aumentar o controle dos usuários sobre seus próprios dados — simplificação das configurações de privacidade, obrigatoriedade de os aplicativos divulgarem que dados do perfil acessarão e aviso de login estranho são apenas alguns exemplos mais importantes.

Na semana passada, novas funções de segurança foram anunciadas. Uma delas, já disponível para todos, permite que o usuário se desconecte da rede social remotamente, ou seja, de um aparelho diferente daquele em que o login foi feito.

Isso pode ser útil caso você utilize o computador ou o celular de um amigo para entrar no Facebook e se esqueça de fazer logoff. Em “Segurança da conta”, dentro de “Configurações da conta”, é possível ver quais foram as últimas atividades de acesso (data, horário, local e IP) e encerrar as sessões ativas.

Senha única

A segunda novidade anunciada só está disponível nos Estados Unidos por enquanto. É uma função que visa aumentar a segurança da senha dos usuários que usam computadores públicos. Em vez de usar sua senha habitual, o usuário pode pedir para o sistema gerar uma senha única de curta duração para acessar seu perfil.

Basta enviar uma mensagem com as letras “otp” (one-time password) para o número 32665 via celular e uma senha que só pode ser usada uma vez e que expira em apenas 20 minutos é enviada imediatamente.

Para ter acesso a essa função, o usuário precisa ter cadastrado seu número de celular no seu perfil da rede social. Ele ficará visível conforme o grau de privacidade configurado para os dados pessoais.

O Facebook parece estar em um esforço velado para fazer que seus usuários cadastrem o número de seus celulares na rede social. Semana passada, foi anunciada uma integração com nova versão do Skype para Windows em que o feed de notícias da rede social funcionará, dentro do software, como uma grande lista de contatos caso o usuário e seus amigos contatos tenham registrado seus números de contato (Skype, fixo ou celular) em seus perfis.

Zuckerberg já afirmou que o interesse de sua empresa na internet móvel – que, segundo ele, já é tão ou mais importante que a fixa – é enorme e que ela será foco prioritário de ações. Há rumores de que o Facebook tem planos de lançar um celular próprio, mas isso é veementemente negado pelo CEO, que diz que sua intenção é atuar construindo uma camada social entre aplicativos e acessos móveis. Se há dúvidas sobre como o Facebook vai investir no mundo do celulares, seu o interesse da empresa na área é inegável.