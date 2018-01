Seinfeld online - Link - Estadão

O comediante norte-americano Jerry Seinfeld acaba de lançar um site que disponibilizará gratuitamente praticamente todo o seu acervo de comédia, de rotinas de stand-up a entrevistas clássicas em programas de TV. O JerrySeinfeld.com terá três novos filmes de até dois minutos por dia - de madrugada, eles são deletados e substituídos por outros.

“Onde vão ficar minhas coisas quando eu morrer? Sumirão para sempre? Quem poderia peneirar isso? Eu achei que eu deveria fazer esse filtro e ser o juiz daquilo que acho bom. Quem tem saco de pesquisar vídeos nas catacumbas Os Caçadores da Arca Perdida do YouTube? É completamente aleatório”, disse Seinfeld, em entrevista ao The New York Times.

Sua primeira aparição na TV, em um Tonight Show de 1981, foi a escolhida para abrir o projeto:

Para ver mais vídeos, acesse o site oficial.