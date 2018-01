Seis anos depois; PSP chega ao Brasil - Link - Estadão

É um dos lançamentos mais demorados da indústria de videogames: seis anos. Foi o tempo que demorou para que o PlayStation Portable, ou PSP, chegasse ao Brasil oficialmente por meio da loja online da Sony, que está vendendo o aparelho desde o fim de janeiro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O problema é que o preço do dispositivo portátil é cerca de cinco vezes mais alto do que o do Estados Unidos. Custa o em torno dos R$ 1.300 no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos é vendido por US$ 170 (cerca de R$ 280).

De acordo com a Sony, o modelo brasileiro contará com material em português e assistência técnica autorizada, mas, apesar de toda essa demora, não virá com nenhum jogo. Modelos não-oficiais do PSP já são vendidos há muito tempo por aqui, não passando de R$ 600.