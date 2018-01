Seis rumores para o lançamento do iPhone 6 - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Desde o lançamento do primeiro iPhone, em 2007, os eventos da Apple são aguardados com certo ar de mistério e antecedidos de muitas semanas de rumores sobre o que afinal a empresa vai mostrar ao mundo dessa vez.

Em 2014, não é diferente, e sites e blogs dedicados ao mundo da tecnologia têm se dedicado em mostrar como vai ser o novo smartphone da empresa, que, suspeita-se, será chamado de iPhone 6 e deve ser apresentado ao mundo no próximo dia 9, quando a Apple recebe jornalistas de tecnologia (e também de moda e estilo, ao que parece) para falar sobre seus próximos passos.

Reunimos neste post alguns dos principais rumores com o que deve ser anunciado e estar presente no próximo smartphone da Apple, como novos tamanhos de tela, maior presença dos pagamentos móveis e a chegada do iOS 8. Vamos lá?

Comparação dos tamanhos de tela dos últimos produtos Apple. FOTO: Reprodução Comparação dos tamanhos de tela dos últimos produtos Apple. FOTO: Reprodução

1. Dois modelos, duas medidas

Assim como aconteceu no ano passado, é quase certo que a Apple deve lançar dois modelos de iPhones diferentes em 2014. Ambos, entretanto, devem mudar um padrão da empresa: os dois terão telas maiores que as usuais 4 polegadas a que os donos de celulares da Apple estão acostumados, respondendo a uma tendência do mercado, dizem analistas – especialmente quanto à rival Samsung, que tem sido bem sucedida com suas ‘telhas’ de mais de 5 polegadas. Os dois modelos da Apple terão 4,7 e 5,5 polegadas de tela, e podem se chamar iPhone 6 e iPhone 6L ou iPhone 6C e iPhone, respectivamente.

2. Tela ‘inquebrável’

Uma das tecnologias que permitiu o lançamento do primeiro iPhone, em 2007, foi o Gorilla Glass, que permitiu que a tela do aparelho pudesse ser minimamente resistente e não riscável em bolsos de casacos e bolsas de mulher. Entretanto, isso não impediu que muita gente desastrada quebrasse a tela de seu iPhone por aí nos últimos anos. Agora, a Apple deve apresentar ao mundo uma tela de safira supostamente inquebrável. A novidade, porém, deve encarecer o preço do aparelho, segundo relatório do Wall Street Journal.

Imagem de vazamento mostra como podem ser os botões de volume do iPhone 6. FOTO: Reprodução Imagem de vazamento mostra como podem ser os botões de volume do iPhone 6. FOTO: Reprodução

3. Botões em formato de pílulas

Para a maioria das pessoas, esse rumor é apenas um pequeno detalhe, mas considerando que a Apple é famosa por seu design arrojado, faz bastante diferença. Nas versões atuais do iPhone, o botão de volume tem formato redondo, e, na próxima versão, ele deverá ter formato de pílulas, razoavelmente mais anatômico.

4. Pagamentos móveis via NFC

O sistema de pagamentos móveis com comunicação de campo próximo (NFC, na sigla em inglês) já é uma realidade em muitos aparelhos Android, e tem sido aclamado como o melhor modelo para comprar coisas ou pagar contas com apenas um toque na tela do celular. Entretanto, o iPhone ainda não conta com a tecnologia — mas isso deve mudar em breve. Segundo a Bloomberg, a empresa estaria em negociações com a holandesa NPX para disponibilizar o NFC em seu aparelho, e até já teria feito parcerias com as operadoras de crédito Visa, MasterCard e American Express para dar ênfase à nova função.

Os dois tamanhos do iPhone 6. FOTO: Reprodução Os dois tamanhos do iPhone 6. FOTO: Reprodução

5. Novo processador

Se, no ano passado, foi a vez do processador A7 tomar conta do pedaço com a chegada do iPhone 5S, agora não é diferente. Ainda que não totalmente utilizado pelos desenvolvedores de aplicativos, o A7 deve ser substituído pelo A8 na nova versão do iPhone. O novo chip processador conta com capacidade de processamento de 2.0 GHz , algo bastante superior aos 1,4 GHz encontrados no A7. Além disso, o chip será construído no tamanho de 20 nanômetros.

6. Chegada do iOS 8

Anunciado em junho, durante o evento da Apple dedicado aos desenvolvedores, o novo sistema da empresa para dispositivos móveis, o iOS 8, está disponível atualmente em modo beta. Entretanto, ele só deve chegar à sua primeira versão definitiva junto com o lançamento do iPhone 6. Entre as principais novidades, estão um aplicativo dedicado a saúde e bem estar chamado Health, novidades no iMessage que o aproximam do WhatsApp, notificações interativas e um teclado melhorado.