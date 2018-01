Seis rumores para o lançamento do iWatch - Link - Estadão

Simulação de como será o iWatch. FOTO: Reprodução/TechRadar Simulação de como será o iWatch. FOTO: Reprodução/TechRadar

SÃO PAULO – O evento que a Apple sedia na terça-feira, 9, pode ser uma data histórica para a empresa fundada por Steve Jobs: além dos rumores de que a empresa lançaria uma nova versão de seu smartphone, o iPhone, pode chegar ao fim o período de boatos que já dura mais de 18 meses que a empresa poderia lançar um relógio inteligente, apelidado pela imprensa especializada de iWatch.

O primeiro rumor sobre o aparelho surgiu em janeiro de 2013 – de lá para cá, o sistema rival da Apple, o Android, já ganhou pelo menos uma dezena de dispositivos do gênero, com grandes marcas como Samsung, Motorola, LG e Sony. A chegada da Apple ao setor, entretanto, pode movimentar o mercado, além de atrair novos fãs para os relógios inteligentes, seduzidos pelo poder da marca da maçã. O aparelho seria ainda o primeiro ‘novo dispositivo’ anunciado por Tim Cook, atual CEO da empresa.

Como todo lançamento da Apple, o iWatch é motivo de muitos rumores. A seguir, confira os principais deles, que tentam dar pistas sobre como será o novo dispositivo da Apple.

Outra simulação do visual do iWatch. FOTO: Reprodução/Cult of Mac Outra simulação do visual do iWatch. FOTO: Reprodução/Cult of Mac

1. Tela inquebrável de 1,6 polegadas

O tamanho da tela do iWatch é um dos principais motivos de debate sobre o relógio da Apple: já foi dito que ele teria dois modelos, com tamanhos diferentes (de 1,3 polegadas e de 2,5 polegadas), mas os últimos rumores dão conta de que a versão final do aparelho terá uma tela de OLED com 1,6 polegadas, retangular e levemente curva, com touchscreen, em compasso com os principais lançamentos recentes – o Moto 360, da Motorola, tem tela de 1,56 polegadas, e o Gear S, da Samsung, tem tela de 2 polegadas. Assim como é suposto para o iPhone 6, o iWatch deverá vir com uma tela de safira, supostamente “inquebrável”. Além disso, o aparelho pode ter também um sistema de recarga sem fios.

2. Pagamento móvel

Tida como uma das principais novidades a serem anunciadas no iPhone 6, a tecnologia de campo próximo (NFC, na sigla em inglês) pode estar presente também no iWatch. Utilizado especialmente para pagamentos móveis, o NFC pode mostrar um diferencial do iWatch em relação a outros relógios inteligentes, auxiliando seus usuários a efetuarem compras e pagamentos sem nem precisarem colocar a mão no bolso, bastando apenas um clique ou um comando de voz para completar a transação.

Tim Cook, CEO da Apple, no anúncio do iOS 8. FOTO: John Tim Cook, CEO da Apple, no anúncio do iOS 8. FOTO: John G. Mabanglo/EFE

3. Ênfase em saúde e bem-estar

Especialistas apostam que um dos principais focos para o iWatch será na área de fitness e medição de saúde. Alguns motivos apontam para isso: a parceria da Apple com a Nike, empresa que era responsável pela Fuelband, pulseira dedicada a quem faz exercícios; a grande ênfase dada no iOS 8 ao HealthKit, app que vem com ferramentas para monitoramento de saúde e atividades físicas; e os dez diferentes sensores que o relógio deve ter, como um medidor de batimentos cardíacos e um acelerômetro, capaz de medir quantos passos dá o usuário – uma ótima ferramenta para quem faz caminhadas ou corridas.

4. Casa conectada

Outro destaque do lançamento do iOS 8 foi o Home Kit, conjunto de especificações que podem ajudar a Apple a entrar no ramo de internet das coisas e da casa conectada. Com ele, aparelhos e objetos conectados (como lâmpadas, fechaduras de portas, termostatos, câmeras de seguranças e eletrodomésticos) poderão ser controlados através de smartphones, tablets e… do iWatch, cujo sistema de toque na tela e controle por voz pode se encaixar perfeitamente na integração.

Mais uma simulação de como poderá ser o iWatch. FOTO: Reprodução Mais uma simulação de como poderá ser o iWatch. FOTO: Reprodução

5. Loja de apps própria

Assim como já acontece com o Android Wear, sistema específico do Google para dispositivos vestíveis, o iWatch poderá contar com uma loja própria de aplicativos, segundo aponta o 9to5Mac.com, blog especializado na cobertura da Apple. Segundo a reportagem, desenvolvedores trabalham com um kit de desenvolvimento de softwares liberado pela Apple, incluindo o Facebook. Há quem acredite que, se o iWatch for um sucesso de vendas, ele pode iniciar uma nova corrida para o desenvolvimento de aplicativos, como já aconteceu após o lançamento de iPhone e iPad.

6. Preço, estimativa de vendas e chegada ao mercado

O preço do iWatch é talvez uma das maiores incógnitas a respeito do aparelho: relatórios e estimativas de analistas apostam que o relógio inteligente deva custar entre US$ 200 e US$ 300, com uma versão de luxo sendo vendida a US$ 400. A expectativa de analistas é que o aparelho venda pelo menos 30 milhões de unidades em seu primeiro ano após a chegada às lojas, que deve demorar para acontecer. De acordo com rumores divulgados pelo site americano Re/code, o iWatch está com sua escala de produção atrasada e só deve chegar ao mercado em 2015.