Selfeed: todas as selfies do mundo em um lugar - Link - Estadão

SÃO PAULO – Projeto Selfeed exibe todas as selfies tiradas no mundo e publicadas no Instagram com a hashtag #selfie. Na tela, uma imagem aparece segundos depois da outra ininterruptamente em um ritmo vertiginoso.

À revista Time, os artistas responsáveis pelo projeto comentam a poesia da coisa toda. “Muitas das selfies agregadas são autorretratos com apenas uma pessoa na foto. No Selfeed, essas fotos são sozinhas, mas juntas”.