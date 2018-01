'Selfie' é eleita palavra do ano por dicionário - Link - Estadão

O piloto Fernando Alonso, da Ferrari, tirou uma ‘selfie’ no pódio do Grande Prêmio de Monza, na Itália. FOTO: Stefano Relladini/REUTERS O piloto Fernando Alonso, da Ferrari, tirou uma ‘selfie’ no pódio do Grande Prêmio de Monza, na Itália. FOTO: Stefano Relladini/REUTERS

SÃO PAULO – Elas estão em todas as redes sociais. Mostram o sujeito com smartphone em mãos, muitas vezes diante do espelho, quase sempre com sorriso no rosto. As chamadas ‘selfies’ invadiram a internet. O termo em inglês, usado para designar as fotos que as pessoas tiram delas mesmas com celulares e webcams, foi eleito a palavra do ano pelo dicionário Oxford.

O termo foi considerado mais popular que competidores como “bitcoin” e “twerk” (a coreografia polêmica da cantora Miley Cyrus) com um aumento no uso estimado em 17.000% nos últimos 12 meses pelos editores do dicionários britânico, que anualmente escolhem a palavra que gerou mais interessante durante um ano.

A palavra já faz parte da versão online do dicionário desde agosto, mas ainda está sendo considerada para inclusão na versão impressa – algo bem provável após o resultado.

Os reponsáveis pelo dicionário foram além e conseguiram traçar as origens do termo, que teria sido usado em 2002 para descrever uma foto que uma pessoa tirou de si mesma e postou n as redes sociais durante um fórum australiano. Hoje, o termo é usado por pessoas do mundo inteiro.

“Os sites de mídias sociais ajudaram a popularizar o termo com a hashtag #selfie aparecendo no site de compartilhamento de fotos Flickr em 2004, mas o uso não se espalhou até 2012, quando o termo estava sendo usado de forma geral em fontes de mídia mais tradicionais”, declarou Judy Pearsall, diretora editorial do dicionários. No ano passado, a palavra do ano do dicionário Oxford foi GIF.

O site The Public Domain Review, dedicado a mostrar os trabalhos mais interessantes em domínio público disponíveis online, aproveitou a data para resgatar o que seria o primeiro “selfie” da história. A imagem, tirada pelo fotógrafo Robert Cornelius, da Filadélfia, é de 1839. “Autorretratos eram supreendentemente comuns no início da fotografia, quando era mais conveniente para o fotógrafo atuar como modelo. A imagem considerada por muitos como o primeiro retrato tirado na história é um ‘selfie’”, diz o site, em um post sobre o assunto.