Sem demanda; sem oferta - Link - Estadão

Por Renato Cruz

A venda de tablets já começa a reduzir a demanda por PCs, pelo menos fora do Brasil. A empresa de pesquisas Canalys prevê que as vendas mundiais de tablets vão quase triplicar neste ano, passando de 16,9 milhões em 2010 para 50,6 milhões em 2011.

O leitor de livros eletrônicos Kindle é o produto mais vendido da história da Amazon. No ano passado, o formato digital liderou as vendas de livros na maior varejista virtual do mundo, ficando à frente de brochuras e de exemplares de capa dura.

Nas mãos dos usuários, esses dispositivos colocam o conteúdo a um clique de distância. Mas, aqui no Brasil, a vida ainda não é assim tão fácil.

O analista de sistemas Marcones Macedo, de 33 anos, tentou comprar a versão para Kindle de Eating Animals (Comer Animais, ed. Rocco), do escritor norte-americano Jonathan Safran Foer, quando o livro foi lançado, há pouco mais de um ano. Apesar de o título estar à venda na Amazon, não era possível comprá-lo no País

“Vinha acompanhando o trabalho de Safran Foer há muito tempo”, explica. “Sempre que saía um livro dele pedia para alguém trazer de lá.”

Ele resolveu comprar o Kindle porque vários livros demoravam para ser traduzidos no Brasil. “Alguns títulos, menos populares, nem chegavam a ter edição nacional”, afirma. Ele ficou decepcionado ao descobrir que alguns livros tinham restrição de venda para o Brasil.

Macedo costuma ler no horário do almoço e antes de dormir. Quando está sem o e-reader da Amazon em mãos, usa o aplicativo do Kindle para o iPhone.

O analista de sistemas chegou a comprar um iPad, no ano passado, ficou com ele por oito meses e acabou vendendo-o. “Como o iPad tem jogos e acesso à internet, acabava não lendo os livros”, disse. “O iPad, para leitura, distrai muito.” Ele também reclamou da impossibilidade de compra de músicas e de filmes na iTunes Store da Apple.

“Mesmo na App Store (a loja de aplicativos da Apple), existem aplicativos que não estão disponíveis para o Brasil”, afirma. “Mas na loja da Apple, diferentemente do que acontece na Amazon, esses aplicativos nem aparecem para brasileiros.”

Disponibilidade. Muitos consumidores ficam decepcionados, depois de comprar um tablet ou e-reader, com a quantidade de conteúdo que pode ser comprada a partir do Brasil. Mas não se trata de nenhum preconceito contra o País.

Segundo Luiz Henrique Souza, do escritório Patrícia Peck Pinheiro Advogados, no setor de livros isso acontece por questões históricas. “Os contratos entre autores e editoras têm restrições geográficas, porque as empresas costumavam ter distribuição e atuação regionais”, explica. “Não previam nada como a Amazon, que tem distribuição global.”

De acordo com Souza, essas limitações têm mais a ver com esses contratos do que com a legislação de cada país. Mesmo livros editados no Brasil, em papel, às vezes vêm com observações do tipo “proibida a venda em Portugal”, por causa dessas limitações contratuais.

Na visão de Souza, os estúdios de cinema e de televisão e as gravadoras estão mais bem preparados do que as editoras para negociar esses direitos em uma escala global.

“Essas empresas são diferentes das editoras, que costumam ter presença nacional”, explica. “Além dos grandes grupos com atuação mundial, existem intermediários, que representam ao mesmo tempo várias gravadoras menores.”

No caso do iTunes, no entanto, Souza acredita que a atuação desses intermediários não funcionaria. “A Apple tem uma estrutura muito bem definida de preços e de remuneração dos artistas, em que provavelmente não há espaço para um intermediário”, diz o advogado.

A necessidade de negociar os direitos em cada país acaba limitando o acesso a serviços de música. O Pandora, que sugere músicas a partir do gosto musical do usuário, é limitado aos Estados Unidos. O Spotify, que permite ouvir legalmente canções via streaming, só pode ser usado em alguns países europeus.

No Brasil, as regras dependem do tipo de serviço. No caso de execução pública, como em rádio ou eventos, o recolhimento dos direitos é feito ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). O mesmo acontece em rádios via internet.

Para serviços personalizados de streaming de música, em que o usuário pode escolher o que quer ouvir, a negociação tem de ser feita com as gravadoras. “Mesmo que o usuário não baixe o arquivo, se ele pode escolher a música que vai ouvir, não é execução pública”, disse Souza.

Fraude. Diante das barreiras à venda de conteúdo para consumidores brasileiros, alguns deles acabam buscando maneiras de contornar a situação.

Alguns mudam para seus endereços em cadastro nas lojas virtuais para Estados Unidos.

“Essa prática é fraude”, alerta o advogado. “Os termos de uso exigem que o consumidor forneça informações corretas, e ele concorda com isso quando afirma que leu e aceitou os termos de uso.”

Mas o que pode acontecer com quem faz isso? “Sendo bem sincero, é difícil que aconteça alguma coisa”, afirmou Souza. “Porque a loja e o artista não são prejudicados, já que o consumidor está pagando pelo conteúdo. Como eles não perdem dinheiro, dificilmente reclamariam dessa fraude.”

Como comprar um e-book no Brasil

—-

Leia mais:

• Link no papel – 28/03/2011

• Aberta a temporada de tablets no Brasil

• Portáteis estão na agenda de Dilma

• Com vendas pífias no formato digital, editoras hesitam

• Nova versão do app Estadão

• Para baixar

• Detalhes que fazem a diferenç