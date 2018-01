Sem fila de espera - Link - Estadão

Teste. Aparelho é o primeiro smartphone com processador da Intel. FOTO: Andrew Cowie/AFP

LONDRES – Os early adopters brasileiros já estão acostumados: quando um novo aparelho é lançado, é preciso esperar alguns meses para que ele chegue nas lojas por aqui – ou procurar alguém no exterior para trazer a novidade. Mas, no caso do Razr i, novo smartphone da Motorola, isso não será necessário. O aparelho deve chegar ao Brasil em outubro, ao mesmo tempo que em outros países da América Latina e na Europa – e antes dos EUA.

A Motorola e a Intel reuniram jornalistas em Londres na semana passada para apresentar o aparelho, anunciado como “o lançamento mais importante da Motorola desde o Razr”, o topo de linha da fabricante.

O Razr i tem uma bela tela Super Amoled, câmera de 8 megapixels e faz vídeos em alta definição. A parte traseira é revestida com a fibra sintética Kevlar, que lhe dá resistência e aparência robusta. Ele tem tela de 4,3 polegadas e é um pouco menor do que o Razr. A diferença principal é o processador Intel Atom de 2 GHz, potente como um chip de computador.

Nova gestão. O aparelho é o segundo smartphone apresentado pela Motorola desde que foi comprada pelo Google no ano passado. Na época, o CEO do Google, Larry Page, disse que a fabricante foi comprada para “salvar o Android”. Foram incorporadas 17 mil patentes da Motorola. Dentro da fabricante norte-americana de celulares, pouco mudou. Não houve integração entre as equipe do Android e da Motorola – as empresas operam independentemente.

Há contatos específicos entre as duas empresas, mas o Google não dá vantagens à Motorola. Ao lançar seu tablet em junho, o Nexus 7, a escolhida foi a Asus. O Razr i roda o Android 4.0, que não é a versão mais nova do sistema, que foi levemente modificado no Razr i.

Na apresentação do celular, pouco se falou do Google. O vice-presidente de design da Motorola, Jim Wicks, limitou-se a dizer que, depois da aquisição, a Motorola se concentra em lançar poucos e melhores aparelhos. E, agora, tem os olhos voltados para o mundo

A Motorola diz que o Razr i terá um preço competitivo no País, mesmo com suas configurações avançadas, mas não indicou o valor.

A Intel diz estar animada. A empresa já teve celulares próprios, mas pela primeira vez equipa um aparelho de outra fabricante. A parceria é um primeiro teste. O Razr i também será o primeiro smartphone do mercado brasileiro com chip da Intel

A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA MOTOROLA

