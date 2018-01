Sem Google; Baidu quer mais espaço - Link - Estadão

O Baidu, maior site de buscas da China, espera elevar seu domínio na web chinesa para 79% no ano que vem, impulsionado pela saída do Google do país.

A afirmação foi feita pelo gerente geral de desenvolvimento corporativo da Baidu, Tang Hesong, em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 8.

A maior ferramenta de busca chinesa respondeu por mais de 64% do mercado de buscas no país no primeiro trimestre, acima dos 58,4% apurados no quarto trimestre, segundo a empresa de pesquisas Analysys International.