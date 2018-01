Sem iPadmania - Link - Estadão

O iPad, da Apple, causou euforia desde seu anúncio em janeiro, mas a um dia de seu lançamento oficial nos Estados Unidos o público ainda não chegou, um contraste à estreia do iPhone, há três anos.

No meio da tarde desta sexta-feira, 2, apenas um punhado de clientes fazia fila nas lojas em Nova York, Washington, Boston, San Francisco e Los Angeles.

Diferentemente do lançamento do iPhone em 2007, não havia nenhuma razão para esperar em filas pelo iPad na véspera de seu lançamento na manhã de sábado, ao menos para aqueles que planejaram com antecedência. A Apple tem aceitado pré-encomendas do iPad desde meados de março, garantindo que aqueles que fizeram encomendas online tenham seus aparelhos no sábado.

Grandes vendas do iPad são esperadas para este fim de semana nos EUA. As pré-encomendas podem ter feito do lançamento do iPad mais eficiente para consumidores, mas podem ter também sido responsáveis pela diminuição da euforia gerada pela multidão de pessoas em filas na véspera da chegada do produtos às prateleiras.

Naturalmente, há sempre algumas pessoas calorosas o bastante para esperar durante a madrugada. Na loja ícone da Apple na Quinta Avenida em Nova York, cerca de 10 pessoas formavam uma fila na tarde desta sexta-feira. Elas estavam munidas de cadeiras de praia, guarda-chuvas, casacos, lanches do McDonald’s e outros itens de sobrevivência.

O iPad é o lançamento mais importante da Apple desde o iPhone. Analistas de Wall Street estão empenhados em avaliar a resposta do consumidor ao aparelho, e a multidão nas lojas da Apple neste fim de semana pode dar uma indicação inicial de seu apelo popular.

Analistas afirmam que a empresa já recebeu centenas de milhares de encomendas, com as vendas do iPad em seu primeiro ano estimadas entre 4 milhões e 7 milhões de unidades.

Com o iPad, a Apple busca definir uma nova categoria de aparelhos sem fio para ocupar a lacuna entre o celular inteligente e o laptop. O iPad possui uma tela do tamanho de um teclado real e suporta navegadores da Web. Ele vem ainda com um calendário interno e uma agenda.

