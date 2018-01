Sem mais verificação no Office - Link - Estadão

A Microsoft extinguiu o Office Genuine Advantage (OGA), programa que checava se os usuários estavam usando cópias legais dos MS Office.

O serviço foi extinto na semana passada sem maiores explicações. O blogueiro Ed Bott foi o primeiro a perceber que o programa não existia mais. Em um e-mail, a MS explicou que “o programa serviu aos seus propósitos e, portanto, decidiram suspendê-lo”.

O OGA surgiu no Office XP em 2007. No ano anterior, a Microsoft já havia restringido downloads do Office apenas para os usuários que estavam usando cópias legais. O software de verificação surgiu para que todos os usuários validassem suas cópias para fazer atualizações no pacote.

Segundo o porta-voz da empresa, a Microsoft está “fazendo grandes investimentos que irão permitir a eles colaborar com clientes e ajudar vítimas de fraude”.

O Windows Genuine Advantage (WGA), programa similar que faz verificações no sistema operacional, continua ativo. Ele verifica se cópias do XP, Vista e 7 são legítimas.