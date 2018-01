Sem passado - Link - Estadão

O aplicativo Exfoliate apaga posts, comentários e likes do histórico no Facebook

Pode ser que você não tenha vergonha do seu passado. Mas também pode ser que você não queria que todas as suas ações dos últimos anos ou meses sejam escancaradas. Quando a Timeline do Facebook substituir sua página do perfil, é mais ou menos isso que vai acontecer.

Mesmo antes desta mudança, o programador norte-americano Michael Devine se deparou com o problema de excesso de registro. Ele procurava emprego quando notou que havia, em seu perfil, vestígios não muito amigáveis para um ambiente profissional. Tentou apagá-los manualmente. “Foi impossível”, disse ao Link. O jeito foi escrever um aplicativo. “Percebi que isso poderia ser útil para os outros.”

Batizado de Exfoliate, o app para Android já teve mil downloads no Android Market (ele custa US$ 3, razoavelmente caro para o padrão). O aplicativo permite que você selecione partes de seu passado que quer apagar: por período de tempo (três e seis meses e um e três anos) ou por conteúdo. É possível deletar posts – em seu próprio mural ou dos amigos – e eliminar até likes e comentários em posts alheios.

O aplicativo demorou mais tempo do que o previsto para ser feito. O Facebook, segundo Devine, não fornece uma API que seja apropriada para apagar conteúdo. “Eu trabalhei nisso por cerca de seis meses, mas não continuamente”, explica Devine. O app tem só mil usuários, mas 10% deles vieram só na última semana.

Devine está se “desmamando” das redes sociais. “E se uma empresa de telefonia gravasse todas as conversas que circularam nela nos últimos anos e estivesse usando essa informação para criar perfis de mercado para cada um de seus consumidores? É isso o que o Facebook está fazendo”, critica. “Por que isso é visto como algo normal hoje em dia? Eu não acho normal”, diz.

Para o programador as pessoas não querem que a rede armazene suas informações de maneira aleatória. Especialmente porque na rede “não há um mecanismo simples, com um toque, para ver o que está ali e quem pode ver aquilo”.

É que, para o Facebook, quanto mais informações, melhor – isso gera mais cliques, mais interação e mais informação sobre o comportamento dos usuários.

Segundo Devine, ninguém da empresa o contatou, mas alguns usuários têm relatado problemas em rodar o aplicativo em suas contas do Facebook.

Ele também investiga alguns provedores que têm bloqueado o aplicativo. “O Exfoliate faz várias transações na rede para rodar. Isso não é um problema do aplicativo, na minha opinião, mas do Facebook e sua API inapta”, diz. “O app faz o seu trabalho da maneira mais eficiente possível com as interfaces que o Facebook oferece.”

Os próximos passos do programador são traduzir o aplicativo – uma versão em português deverá ser lançada nesta semana – e criar uma versão para iPhone.

Devine também está trabalhando para criar uma funcionalidade para remover conteúdo do mural de um amigo específico e também por período de tempo, atendendo a pedidos dos usuários. Ele diz que seu código pode facilmente ser usado para outras redes sociais ou outros sistemas online.

APAGUE TUDO

O aplicativo para Android tem uma interface simples. Você o conecta à sua conta do Facebook e escolhe o que quer apagar: posts no seu mural, no mural dos amigos, coisas que você curtiu e comentários em posts alheios. Você seleciona a idade dos

posts que quer apagar.

Exfoliate | O app “Exfoliate for Facebook” está disponível no Android Market por US$ 3. Só roda em Android 2.2 ou superior.

