Sem PayPal; investidor Marc Andreessen deixa o eBay - Link - Estadão

BANGALORE – O eBay disse que o investidor de capital de risco Marc Andreessen deixará o conselho de diretores, após a varejista online anunciar no mês passado que estava cindindo a sua unidade de meios eletrônicos de pagamento, o PayPal.

Andreessen, que está na diretoria da empresa há seis anos, disse que “agora é o momento certo para sair do cargo”, afirmou o eBay em um comunicado na segunda-feira.

Andreessen esteve envolvido em uma guerra pública de palavras com o investidor Carl Icahn, sexto maior acionista do eBay, que conseguiu convencer a companhia sobre a cisão do PayPal.