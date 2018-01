Sem Steve Jobs; Apple lança iPhone 4S - Link - Estadão

Quinto modelo do smartphone chega a 70 países até o fim do ano e custa a partir de US$ 199 nos EUA

O que mudou: • Novo processador A5 dual core, mais rápido. • Gráficos 7x melhores e mais rápidos • Câmera com sensor de 8 megapixels e mudanças no aplicativo de fotografia, que aparecerá até em tela bloqueada. • Filma em HD com qualidade de 1080p, ganhando estabilização da imagem e redução de ruído. • Inclui o novo iOS 5. • Aplicativo Find my Friends encontrará amigos com GPS ativado. Localização pode ser compartilhada por tempo limitado. • Sistema de controle por voz permitirá marcar reuniões, mandar e-mails, pedir direções, criar notas, pesquisar na web e muito mais. Preço e disponibilidade • Modelo 4S de 16 GB sairá por US$ 199, o de 32 GB por US$ 299 e o de 64GB de US$ 399. • Já o modelo o 3GS será gratuito, enquanto o iPhone 4 de 8GB sairá por US$ 99 e o de 16GB por US$ 199. • Pré-venda começará em 7 de outubro e as lojas terão o aparelho a partir do dia 14, mas apenas para os mercados prioritários para a Apple. Mais uma vez, o Brasil ficou de fora.

SÃO PAULO – A Apple anunciou nesta terça-feira um novo modelo do smartphone mais popular do mundo, o iPhone. Batizado de iPhone 4S, o dispositivo servirá para expandir a base de smartphones em mercados secundários como a América Latina ou a Ásia. O evento foi apresentado pelo novo CEO Tim Cook, na própria sede da Apple, e serviu também para acalmar os investidores preocupados com a renúncia de Steve Jobs, em agosto. De licença médica, o cofundador da Apple não deu as caras no evento.

O novo iPhone virá com o chip A5, o mesmo do iPad. Um processador dual core melhorá os gráficos de games mais complexos, que ficarão sete vezes mais rápidos segundo a Apple. A câmera terá um sensor de 8 megapixels e virá com um sistema completamente reformulado, que permitirá que as fotos sejam tiradas em apenas um segundo – o botão de volume pode servir como um ‘atalho’ configurável para fotografias rápidas, cujo ícone estará também na tela bloqueada do celular. Vídeos ganharam qualidade, chegando aos 1080p e ganhando estabilização da imagem e redução de ruído.

O modelo 4S de 16 GB sairá por US$ 199, o de 32 GB por US$ 299 e o de 64GB de US$ 399. Já os modelos mais antigos baixaram bastante de preço: o iPhone 4 de 8GB sairá por US$ 99 e o de 16GB por US$ 199, enquanto o 3GS será gratuito para a assinatura de dois anos. A pré-venda começará em 7 de outubro e as lojas terão o aparelho a partir do dia 14, mas apenas para os mercados prioritários para a Apple (o Brasil não está incluído na lista).

Também foi anunciada a data de estreia do iOS 5, que será liberado para download no próximo dia 12 de outubro. O novo sistema operacional virá com Twitter integrado, mudanças no aplicativo de fotografia e maior participação do iCloud, o sistema de gerenciamento de arquivos da nuvem que a Apple lança no mesmo dia do iOS. Ele permitirá que arquivos, músicas e fotos sejam acessados em qualquer dispositivo da Apple.

Outra grande mudança será a integração de comandos de voz, já esperada desde que a Apple comprou a start-up Siri. Basta perguntar se ‘vai chover hoje’, em voz alta, para ver a previsão do tempo, ou falar ‘lembre-me de ligar para minha esposa’ para criar um aviso automático. O sistema ainda será integrado com a Wikipédia, o Wolfram Alpha e outros mecanismos de pesquisa. Usando apenas a voz, será possível marcar reuniões, mandar e-mails, pedir direções, criar notas, pesquisar na web, checar a previsão do tempo e como anda a bolsa. O software estreará em beta, e por enquanto aceitará apenas o inglês, o francês e o alemão.

