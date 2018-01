Seminário discute controle da internet; direitos autorais e ciberutopia - Link - Estadão

Acompanhe também:

Para Demi Getschko, da PUC-SP, a dificuldade maior que governos e instituições privadas encontram para controlar a web está na própria arquitetura da rede. “Na internet, se você fecha uma porta, não é difícil achar outra. Se fossem criadas regras mais estritas para o cadastro no domínio .br, por exemplo, as pessoas cadastrariam seus sites em outro país, menos repressivo. Se você aperta de um lado, as pessoas correm para o outro”, diz.

Não é difícil, no entanto, que o Estado tenha acesso aos dados das pessoas. Por isso, os palestrantes defendem não uma legislação de controle da internet, mas algo similar ao que está sendo feito com o Marco Civil, no Brasil. “Existe um monopólio, por exemplo, das empresas que fornecem banda larga. É difícil acreditar que elas vão se regular no sentido de beneficiar o usuário”, afirma Carlos Afonso, do CGI Brasil.

O controle da web pode vir, segundo Tim Wu, dos aplicativos móveis. A construção de smartphones como o iPhone, por exemplo, já foi feita com base no controle: você só tem acesso aos aplicativos disponibilizados e aprovados pela Apple. “Acho que devemos olhar com mais cuidado para isso. Imagine se as pessoas pararem de usar os PCs e se focarem nos celulares? O controle pode partir daí”.

Formada por Langdon Winner, da Rensselaer Polytechnic Institute, Ronaldo Lemos, da FGV-RJ, e Giuseppe Cocco, da UFRJ, discutiria o compartilhamento de bens culturais, além do enrijecimento das legislações de copyright pelo mundo e estratégias políticas para romper com isso.

“Há um efeito na liberdade individual quando todos que trocam arquivos são definidos como criminosos”, afirmou Winner, que afirmou que “antes de criminalizar o que os jovens estão fazendo na web, é preciso entender”. Ele afirma que toda a criatividade deriva de algo: “Pegar emprestado e roubar é algo essencial para a literatura, música e artes”.

Já Ronaldo Lemos ateve sua participação a discussão do Marco Civil para a web, afirmando que há necessidade de uma lei, pois sem ela “cada juiz pode fazer o que quiser”, lembrando o caso do processo de Daniella Cicarelli que tirou o Youtube do ar. “A tecnologia tem que fazer as pazes com o direito”.

Revolução ou fetiche da mercadoria?

A terceira e última mesa do dia no seminário trouxe o professor da ECA-USP Eugênio Bucci, o professor da Universidade Complutense de Madri Javier Bustamante Donas e o gerente de cultura digital do Ministério da Cultura, José Murilo Jr. O papo começou com Bucci colocando em xeque a ciberutopia que diz que a web veio para mudar tudo. “Não, a internet não mudou tudo. Não é uma revolução. Não podemos esquecer o processo histórico”, afirmou Bucci, que também afirmou que o digital aumentou a diferença entre o incluído e o excluído: “A distância que separa o incluído e o excluído ganhou muitas camadas”.

Em seguida, mais otimista, Javier Bustamante definiu “o meio ambiente digital” como algo formado por “softwares, serviços online e modelos de negócios que se beneficiam mutuamente ao se relacionarem”. Ele mostrou ainda as estratégias para fazer da internet um bem comum: “wireless aberto, open source e licenças alternativas ao copyright”.