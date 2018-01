Seminário discute Marco Civil da Internet em SP - Link - Estadão

Acontece amanhã o seminário “Governança da Internet no Brasil: Um modelo para o mundo?” reunindo especialistas da área para discutir não só o modelo multissetorial de governança brasileiro, mas os impactos da mais recente lei sobre regulação de uso da internet no País, o Marco Civil da Internet por aqui e no resto do mundo. O evento acontece no auditório da Fundação Getúlio Vargas (Rua Itapeva, 432), das 14h às 18h.

Realizado pelo Instituto Palavra Aberta e pelo Columbia Global Centers, o seminário contará com a presença da ativista e intelectual Agnés Callamard, especializada em liberdade de expressão, e autoridades como Benedicto Fonseca Filho, do Ministério das Relações Exteriores; e Marivaldo Pereira, do Ministério da Justiça.

Na mesa de debate, estarão Ronaldo Lemos, atual diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS) e idealizador do projeto que veio a se tornar o Marco Civil da Internet. Além dele, a pesquisadora Joana Varon Ferraz, Demi Getschko, membro do Comitê Gestor da Internet (CGI) e colunista do Estado; e a dupla de pesquisadores Dennys Antonialli e Francisco Brito Cruz, do InternetLab – autores do blog “Deu nos Autos”, no Link.