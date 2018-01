Senado aprova serviço de internet dos Correios - Link - Estadão

Medida provisória que prevê, entre outras coisas, a possibilidade da empresa de oferecer serviço de internet

BRASÍLIA – O Senado aprovou nesta quarta-feira, 31, o projeto de conversão à medida provisória 532, que amplia a área de atuação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), permitindo a exploração de serviços postais eletrônicos, financeiro e logístico integrado. Como a validade da MP termina um dia depois do feriado de 7 de setembro, ou seja, na semana que vem, os senadores – mais uma vez – ficaram impedidos de alterar o texto, tendo de “carimbar” o projeto aprovado pelos deputados.

A proposta permite à ECT explorar serviços típicos de um banco, além de criar subsidiárias e atuar no exterior, participar de companhia aérea de transporte de cargas e oferecer serviços de internet. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), mandou retirar da galeria do plenário servidores dos Correios que gritavam palavras de ordem e frases de provocação a parlamentares favoráveis à medida.

A MP também autoriza a redução do porcentual mínimo de adição de etanol anidro na gasolina, de 20% para 18%. Atribui, ainda, à Agência Nacional do Petróleo (ANP) a fiscalização e a regulamentação do setor produtivo de etanol, antes considerado um subproduto agrícola.

O senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) apresentou emenda especificando que a competência se restringiria ao álcool combustível, mas sua proposta foi rejeitada. “No limite, a ANP vai poder fiscalizar até o álcool da barraquinha do pipoqueiro da praça”, ironizou.

O líder do DEM, Demóstenes Torres (GO), anunciou que o partido recorrerá ao Supremo Tribunal Federal(STF) contra a inclusão no projeto de conversão da MP da autorização para a ECT criar subsidiária, sem a aprovação de uma lei específica pelo Congresso, como prevê a Constituição.

O líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), prevê que o projeto seja sancionado na íntegra, uma vez que não recebeu nenhum aviso sobre a decisão da presidente Dilma Rousseff de vetar trechos da proposta.

/ Rosa Costa (Agência Estado),

