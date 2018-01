Senado dos EUA prepara lei antipirataria - Link - Estadão

Poucos dias depois do vazamento dos primeiros 36 minutos do mais recente filme da saga de Harry Potter, uma comissão do Senado norte-americano aprovou nesta quinta, 18, um projeto de lei para combater a pirataria na internet e fechar os sites de downloads ilegais.

O senador Patrick Leahy, defensor da lei e presidente do Comitê Judicial do Senado, espera que o projeto seja votado antes do fim do ano.

O senador Patrick Leahy, que defende a lei antipirataria, ao lado da primeira-dama Michelle Obama. FOTO: Jason Reed/REUTERS – 12/08/2009

A lei, que foi aprovada por 19 votos a favor e nenhum contra, tem o apoio das grandes produtoras de Hollywood, segundo destaca o jornal Los Angeles Times.

Este projeto dá poder ao Departamento de Justiça de fechar sites que violem a lei de propriedade intelectual dos Estados Unidos e que facilitem a distribuição de software, filmes, séries de TV e de música.

Um dos dispositivos que preocupa os defensores da liberdade de expressão é o que permite obrigar as empresas de internet a bloquear o acesso a sites estrangeiros com este tipo de conteúdo.

O projeto também prevê que o Departamento de Justiça possa abrir processos civis contra domínios que são utilizados para trocar material ilegamente.

A Casa Branca ainda não se pronunciou, mas segundo o Los Angeles Times o senador Leagy disse que conta com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

